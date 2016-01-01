Маккейн звернувся до Путіна: Ви ніколи не зможете позбавити українців свободи і незалежності!

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Сенатор Джон Маккейн переконаний, що у 2017-му році Україні вдасться звільнити території від загарбника

У наступному, 2017 році, українські території будуть звільнені від загарбників, переконаний американський сенатор, член Республіканської партії США Джон Маккейн, передає «нтерфакс-Україна».



«Я побачив, що співпраця між нашими країнами є важливою для забезпечення безпеки кордонів України. У 2017 році ми переможемо загарбників, і відправимо їх туди, звідки вони прийшли. А Путіну я хочу сказати, що він ніколи не зможе позбавити українців свободи і незалежності», - повідомив він під час своєї поїздки в суботу до Маріуполя.



Маккейн також передав вітання від американського народу. «Ваша боротьба - це наша боротьба, і ми переможемо разом», - зазначив він.

Як повідомлялося раніше, у суботу 31 грудня президент Петро Порошенко разом з американськими політиками відвідав Широкіне. Президент привітав наших воїнів з Новим роком. «Прибув на командний пункт в районі Широкіного з Джоном Маккейном, Ліндсі Гремом і Емі Клобучар, щоб привітати наших воїнів з Новим роком», - повідомив глава держави в Twitter.