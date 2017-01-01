Макрон фаворит на виборах у Франції - опитування
- Сьогодні, 15:45
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Ле Пен перебуває на другому місці
Кандидат у президенти Франції Емануель Макрон є головним фаворитом на перемогу на виборах, передає Reuters.
Згідно з останніми соціологічними даними газети Le Monde, яка опитала більше 11,5 тисяч осіб, головним фаворитом в гонці залишається Макрон, незважаючи на те, що він останнім часом втратив кілька пунктів.
Зокрема, позиції Марі Ле Пен послабилися на 2,5 пункти на фоні її заяв про призупинку іміграції у Францію, і наразі їй прогнозують 22,5% голосів.
Фаворит гонки Макрон також понизився на 2 пункти і наразі йому прогнозують 23% голосів виборців у першому турі виборів.
Лідер «Нескореної Франції» Жан-Люк Меленшон, який за останні тижні значно покращив свій рейтинг, наразі претендує на 19% голосів.
У той час як консервативний лідер Франсуа Фійон, оговтавшись від скандалу, претендує на 19,5 %.
Як повідомляв «Главком», перший тур президентських виборів у Франції відбудеться 23 квітня.