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    Макрон фаворит на виборах у Франції - опитування

    • Сьогодні, 15:45
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    Виборці на мітингу, Франція.
    Deutsche Welle
    Виборці на мітингу, Франція.

    Ле Пен перебуває на другому місці

    Кандидат у президенти Франції Емануель Макрон є  головним фаворитом на перемогу на виборах, передає Reuters.

    Згідно з останніми соціологічними даними газети Le Monde, яка опитала більше 11,5 тисяч осіб, головним фаворитом в гонці залишається Макрон, незважаючи на те, що він останнім часом втратив кілька пунктів.

    Зокрема, позиції Марі Ле Пен послабилися на 2,5 пункти на фоні її заяв про призупинку іміграції у Францію, і наразі їй прогнозують 22,5% голосів.

    Фаворит гонки Макрон також понизився на 2 пункти і наразі йому прогнозують 23% голосів виборців у першому турі виборів.

    Лідер «Нескореної Франції» Жан-Люк Меленшон, який за останні тижні значно покращив свій рейтинг, наразі претендує на 19% голосів.

    У той час як консервативний лідер Франсуа Фійон, оговтавшись від скандалу, претендує на 19,5 %.

    Як повідомляв «Главком»,  перший тур президентських виборів у Франції відбудеться 23 квітня.

    вибори Франція
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