Макрон хоче переговорів з Порошенком, Меркель і Путіним
- Сьогодні, 19:44
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Президент Франції ініціює саміт у «нормандському форматі»
Президент Франції Еммануель Макрон заявив за підсумками саміту G7 («Великої сімки»), що хоче незабаром провести саміт з лідерами Росії, Німеччини та України («Нормандський формат») у зв'язку з конфліктом на сході України, передає Reuters.
«Макрон заявив, що хоче незабаром провести саміт з лідерами Росії, Німеччини та України у зв'язку з кризою в Україні», - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, 24 травня президент України Петро Порошенко провів телефонну розмову з президентом Французької Республіки Еммануелем Макроном.
Напередодні запланованої зустрічі Макрона з президентом Путіним у Франції співрозмовники обговорили ситуацію на Донбасі. Президент України навів факти порушення Мінських домовленостей Росією і підтримуваними нею бойовиками.
Джерело: РБК-Україна