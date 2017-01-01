Макрон хоче переговорів з Порошенком, Меркель і Путіним



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Прапори країн «Нормандського формату»

Президент Франції ініціює саміт у «нормандському форматі»

Президент Франції Еммануель Макрон заявив за підсумками саміту G7 («Великої сімки»), що хоче незабаром провести саміт з лідерами Росії, Німеччини та України («Нормандський формат») у зв'язку з конфліктом на сході України, передає Reuters.

«Макрон заявив, що хоче незабаром провести саміт з лідерами Росії, Німеччини та України у зв'язку з кризою в Україні», - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, 24 травня президент України Петро Порошенко провів телефонну розмову з президентом Французької Республіки Еммануелем Макроном.

Напередодні запланованої зустрічі Макрона з президентом Путіним у Франції співрозмовники обговорили ситуацію на Донбасі. Президент України навів факти порушення Мінських домовленостей Росією і підтримуваними нею бойовиками.

Джерело: РБК-Україна