Макрон є найбільш проєвропейським кандидатом у президенти Франції – Туск

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Кандидат у президенти Франції Еммануель Макрон

Президент Європейської Ради Дональд Туск сподівається, що під час виборів у Франції «не буде драматичної несподіванки»

Еммануель Макрон є найбільш проєвропейським і найбезпечнішим з точки зору польських інтересів кандидатом у президенти Франції.

Про це заявив президент Європейської Ради Дональд Туск.

«У Франції найбільш проєвропейським і, напевно, найбезпечнішим з точки зору польських інтересів є Еммануель Макрон. Мій колега з європейської родини (Європейської народної партії - ред.) і багаторічний друг Фійон, хоч може трохи більше євроскептичний, але також безпечний з точку зору Європи і Польщі», - заявив Туск.

Водночас він додав, що політична інтуїція, яка раніше підказала йому результати референдуму про вихід Великої Британії з ЄС, а також результати президентських виборів у США, схиляє його до думки, що до другого туру виборів у Франції вийдуть центрист Макрон і лідер націоналістичного Народного фронту Марін Ле Пен.

Він висловив сподівання, що у фіналі президентських виборів у Франції «не буде драматичної несподіванки».

Як відомо, перший тур президентських виборів у Франції відбудеться 23 квітня, а другий - 7 травня. Виборчі дільниці у Франції сьогодні відкриють о 9:00 за київським часом.

Перші дільниці відкрилися у суботу, 22 квітня на островах Сен-П'єр та Мікелон біля канадського узбережжя, які належать Франції. Також у суботу голосували жителі інших французьких заморських територій - Французької Полінезії у Тихому океані, Гваделупи та Мартініки на Карибах, Французької Гвіани тощо.

«Главком» також повідомляв, що у генеральному консульстві Франції у Нью-Йорку була проведена евакуація з припиненням голосування в рамках президентських виборів через підозрілий автомобіль.

Як відомо, на пост президента Франції претендують 11 кандидатів.

ЗМІ вважають, що залежно від того, переможе на французьких президентських виборах євроскептик чи проєвропеєць, вони можуть зруйнувати чи згуртувати Євросоюз.

Джерело: Укрінформ