Макрон потребуватиме більшості у французькому парламенті – ЗМІ

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Фото: ВВС Еммануель Макрон

У разі перемоги екс-міністр готуватиме свою партію до парламентських виборів

Франція вступає в нову політичну епоху. У разі перемоги Еммануеля Макрона у другому турі президентських виборів постане питання формування більшості у парламенті, повідомляє ВВС.

«Макрон не спирається на жодну з парламентських політичних партій. Як у такому разі він зможе заручитися більшістю у французькому парламенті? А без цього він не зможе стати ефективним президентом», – зазначає ВВС.

Видання уточнює, що Еммануель Макрон вірить у «логіку системи», за якою на наступних парламентських виборах більшість отримає його рух «Вперед».

«Але це зовсім не очевидно. Інші партії, особливо правоцентристські «Республіканці», захочуть взяти реванш і зроблять усе для того, щоб зберегти свої місця в Національних зборах. А без парламентської більшості президент Макрон буде приречений на довгі переговори і пошук компромісу з депутатами. Ключову роль гратиме прем'єр-міністр. Відбудеться зміщення центру влади. Це буде зовсім інша П'ята республіка», – пише видання.

Нагадаємо, у першому турі президентських виборів у Франції екс-міністр економіки Еммануель Макрон набрав 23,75% голосів, лідер партії «Національний фронт» Марін Ле Пен друга з результатом 21,53%.

Як повідомляв «Главком», політолог Володимир Фесенко в ексклюзивному коментарі розповів, що Макрон не допустить визнання Криму російським.

