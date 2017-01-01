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    Макрон призначив нового прем’єр-міністра Франції

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    <span class="irc_su" dir="ltr" style="text-align: left;">Еммануель Макрон і Едуар Філіп</span>
    Еммануель Макрон і Едуар Філіп

    Едуар Філіп є членом партії «Республіканці» і, як очікується, зможе залучити до роботи уряду відомих політиків-консерваторів

    Новий президент Франції Еммануель Макрон призначив прем'єр-міністра країни. Ним, як і очікувалося, став 46-річний мер Гавра, республіканець Едуар Філіп.

    Ім’я нового прем’єра оголосив генеральний секретар Єлисейського палацу Алексіс Колер, повідомляє кореспондент «Європейської правди».

    Заява, що пролунала у присутності ЗМІ на ґанку Єлисейського палацу, була короткою – він лише оголосив рішення про призначення Філіпа прем'єром. Склад уряду назвуть завтра.

    Важливо, що новий прем'єр не буде представником соціалістів (сам Макрон, як відомо, працював в уряді, сформованому Соцпартією). Едуар Філіп є членом партії «Республіканці» і, як очікується, зможе залучити до роботи уряду відомих політиків-консерваторів.

    Нагадаємо, в Єлисейському палаці 14 травня відбулась урочиста церемонія передачі президентських повноважень новообраному президенту Франції Еммануелю Макрону.

    Перший свій візит новий президент здійснить до Німеччини – вже у понеділок.

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