Макрон призначив нового прем’єр-міністра Франції
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Едуар Філіп є членом партії «Республіканці» і, як очікується, зможе залучити до роботи уряду відомих політиків-консерваторів
Новий президент Франції Еммануель Макрон призначив прем'єр-міністра країни. Ним, як і очікувалося, став 46-річний мер Гавра, республіканець Едуар Філіп.
Ім’я нового прем’єра оголосив генеральний секретар Єлисейського палацу Алексіс Колер, повідомляє кореспондент «Європейської правди».
Заява, що пролунала у присутності ЗМІ на ґанку Єлисейського палацу, була короткою – він лише оголосив рішення про призначення Філіпа прем'єром. Склад уряду назвуть завтра.
Важливо, що новий прем'єр не буде представником соціалістів (сам Макрон, як відомо, працював в уряді, сформованому Соцпартією). Едуар Філіп є членом партії «Республіканці» і, як очікується, зможе залучити до роботи уряду відомих політиків-консерваторів.
Нагадаємо, в Єлисейському палаці 14 травня відбулась урочиста церемонія передачі президентських повноважень новообраному президенту Франції Еммануелю Макрону.
Перший свій візит новий президент здійснить до Німеччини – вже у понеділок.