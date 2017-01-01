Макрон про зустріч з Путіним: нас розділяють суперечності

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Еммануель Макрон та Володимир Путін

Президент Франції вважає, що без щирого діалогу не буде прогресу з українського питання

Президент Франції Еммануель Макрон за підсумками зустрічі в Парижі з президентом РФ Володимиром Путіним заявив, що без відкритого і щирого діалогу прогресу з українського та сирійського питання не буде.

«Ми провели прямий, відвертий обмін думками. Я в повному обсязі сказав все, що думав президенту Путіну. Нас розділяють суперечності. Ми бачимо, як розробляти спільні дії. Якщо у нас не буде відкритого, щирого діалогу, то у нас не буде жодного прогресу ні з українського питання, ні щодо сирійського питання», - написав Макрон на своїй сторінці у Facebook.

Нагадаємо, Франція готова посилити санкції проти Росії у разі ескалації на Донбасі. Про це в понеділок заявив під час зустрічі з Путіним Еммануель Макрон.

Також він назвав телеканал Russia Today та інформаційне агентство Sputnik «органами брехливої пропаганди».