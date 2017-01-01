Макрон та Ле Пен розділили Францію навпіл

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Еммануель Макрон і Марін Ле Пен

Ле Пен здобула перемогу у більшій кількості департаментів Франції

Колишній народний депутат України Андрій Шкіль, який зараз живе у Парижі, оприлюднив інформацію, як розподілилася підтримка кандидатів у президенти Франції у департаментах країни. Відповідну карту він виклав на своїй сторінці в Facebook.

«Розподіл підтримки кандидатів у президенти Франції у департаментах. Рожевим означено департаменти, де здобув перемогу Макрон, синім - Ле Пен», - написав Шкіль.

Дивіться інформаційну карту:

Як повідомляв «Главком», у першому турі президентських виборів у Франції екс-міністр економіки Еммануель Макрон набрав 23,75% голосів, лідер партії «Національний фронт» Марін Ле Пен друга з результатом 21,53%.

Загалом на виборах проголосувало 76,21% французів, проти всіх - 1,78%, зіпсованих 0,8%.

Макрон та Ле Пен вже прокоментували результати першого туру виборів.

Нагадаємо, екзит-поли прогнозували в першому турі виборів Еммануелю Макрону 23,7% голосів виборців.

Представнику «Національного фронту» Марін Ле Пен пророкували 21,7% підтримки.

Кандидат від правлячої у Франції Соціалістичної партії Бенуа Амон та кандидат від партії «Республіканці» Франсуа Фійон визнали поразку та закликали підтримати у другому турі Макрона.

Після завершення голосування у центрі Парижа сталися сутички між демострантами та поліцією.

Два соцопитування, які були проведені у неділю одразу після оприлюднення даних екзит-полів, пророкують Макрону 62-64% підтримки у другому турі виборів.

До слова, «подружка Путіна» Ле Пен отримала в Парижі менше 5% голосів.