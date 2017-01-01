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    Макрон та Ле Пен розділили Францію навпіл

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    Еммануель Макрон і Марін Ле Пен
    Еммануель Макрон і Марін Ле Пен

    Ле Пен здобула перемогу у більшій кількості департаментів Франції

    Колишній народний депутат України Андрій Шкіль, який зараз живе у Парижі, оприлюднив інформацію, як розподілилася підтримка кандидатів у президенти Франції у департаментах країни. Відповідну карту він виклав на своїй сторінці в Facebook.

    «Розподіл підтримки кандидатів у президенти Франції у департаментах. Рожевим означено департаменти, де здобув перемогу Макрон, синім - Ле Пен», - написав Шкіль.

    Дивіться інформаційну карту:

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    Як повідомляв «Главком», у першому турі президентських виборів у Франції екс-міністр економіки Еммануель Макрон набрав 23,75% голосів, лідер партії «Національний фронт» Марін Ле Пен друга з результатом 21,53%.

    Загалом на виборах проголосувало 76,21% французів, проти всіх - 1,78%, зіпсованих 0,8%.

    Макрон та Ле Пен вже прокоментували результати першого туру виборів.

    Нагадаємо, екзит-поли прогнозували в першому турі виборів Еммануелю Макрону 23,7% голосів виборців.

    Представнику «Національного фронту» Марін Ле Пен пророкували 21,7% підтримки.

    Кандидат від правлячої у Франції Соціалістичної партії Бенуа Амон та кандидат від партії «Республіканці» Франсуа Фійон визнали поразку та закликали підтримати у другому турі Макрона.

    Після завершення голосування у центрі Парижа сталися сутички між демострантами та поліцією.

    Два соцопитування, які були проведені у неділю одразу після оприлюднення даних екзит-полів, пророкують Макрону 62-64% підтримки у другому турі виборів.

    До слова,  «подружка Путіна» Ле Пен отримала в Парижі менше 5% голосів.

     

    партії Марін Ле Пен Еммануель Макрон
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