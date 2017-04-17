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    Макрон виправдовується через компромат, який ще не опубліковано

    • Сьогодні, 07:56
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    Кандидат в президенти Франції Емманюель Макрон
    Кандидат в президенти Франції Емманюель Макрон

    За словами кандидата в президента Франції, компромат на нього готує опонент Франсуа Фійон

    Кандидат в президенти Франції Емманюель Макрон заявив, що його політичні опоненти можуть розповсюджувати брехливу інформацію про наявність у нього офшорного рахунку.

    Про це колишній міністр економіки розповів в ефірі телеканалу BFM TV, повідомляє RFI.

    «Деякі з моїх політичних супротивників вирішили поширити неправдиву інформацію. На цьому тижні ви почуєте, що «у пана Макрона є прихований рахунок в одному з офшорів». Це абсолютна брехня. Я завжди платив усі мої податки у Франції і тримав тут всі мої банківські рахунки», - заявив він.

    За словами Макрона, компромат на нього може надійти з табору правого кандидата Франсуа Фійона. При цьому лідер руху «Вперед!» не уточнив, звідки він отримав таку інформацію.

    Нагадаємо, згідно з опитуванням, Макрон лідирує з 25% голосів в першому турі президентських виборів у Франції. У другому турі виборів Макрону прогнозують 62% проти 38% у Ле Пен.

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