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    Макрон вступить на посаду президента Франції 14 травня

    • Сьогодні, 14:52
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    Еммануель Макрон
    Фото: RFI
    Еммануель Макрон

    Офіційні результати голосування другого туру президентських виборів оголосять у середу, 10 травня

    Новообраний президент Франції Еммануель Макрон прийме присягу і вступить на посаду в неділю, 14 травня. Про це заявив чинний глава держави Франсуа Олланд, повідомляє AFP.

    Повноваження Олланда, якого було обрано 15 травня 2012 року, закінчуються 14 травня опівночі. Того ж дня новий президент обійме посаду.

    Офіційні результати голосування другого туру президентських виборів оголосять у середу, 10 травня.

    Нагадаємо, Еммануель Макрон переміг у другому турі президентських виборів у Франції, набравши 66,06% голосів.

    Представниця «Національного фронту» Ле Пен уже визнала поразку на виборах.

    Президент України Петро Порошенко вже привітав Макрона з перемогою та висловив сподівання на співпрацю з Францією та активізацію «нормандського формату».

    Перший тур президентських виборів у Франції відбувся 23 квітня, за його підсумками найкращим із 24,01% голосів став Еммануель Макрон, Ле Пен фінішувала слідом – 21,3%.

    Читайте також: «Про що говорив Макрон у першому зверненні до французів: повний текст промови»

    вибори Франція Еммануель Макрон
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