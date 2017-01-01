Макрон вступить на посаду президента Франції 14 травня
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Офіційні результати голосування другого туру президентських виборів оголосять у середу, 10 травня
Новообраний президент Франції Еммануель Макрон прийме присягу і вступить на посаду в неділю, 14 травня. Про це заявив чинний глава держави Франсуа Олланд, повідомляє AFP.
Повноваження Олланда, якого було обрано 15 травня 2012 року, закінчуються 14 травня опівночі. Того ж дня новий президент обійме посаду.
Офіційні результати голосування другого туру президентських виборів оголосять у середу, 10 травня.
Нагадаємо, Еммануель Макрон переміг у другому турі президентських виборів у Франції, набравши 66,06% голосів.
Представниця «Національного фронту» Ле Пен уже визнала поразку на виборах.
Президент України Петро Порошенко вже привітав Макрона з перемогою та висловив сподівання на співпрацю з Францією та активізацію «нормандського формату».
Перший тур президентських виборів у Франції відбувся 23 квітня, за його підсумками найкращим із 24,01% голосів став Еммануель Макрон, Ле Пен фінішувала слідом – 21,3%.
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