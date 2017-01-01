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    Макрон вважає, що Франції не слід зближуватися з Путіним

    • Сьогодні, 07:58
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    Еммануель Макрон
    Еммануель Макрон

    Кандидат в президенти Франції хоче будувати незалежність «зі справжньою європейською політикою»

    Франція потребує більше незалежності, країні не слід зближуватися з Росією. Про це заявив в ніч на вівторок кандидат в президенти Франції, екс-міністр економіки країни Еммануель Макрон.

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    «У нас з США довга історія. Ми разом будували мир на планеті ... Сьогодні я хочу запропонувати більше незалежності. Не зближуватися з паном Путіним. Я хочу будувати незалежність з відповідальністю, зі справжньою європейською політикою», - сказав Макрон.

    Дебати, що відбулися за 34 дні до першого туру виборів, транслювалися в прямому ефірі телеканалу TF1.

    Участь в дебатах взяли п'ятеро кандидатів: лідер партії «Національний фронт» Марін Ле Пен, екс-прем'єр Франції Франсуа Фійон, колишній міністр економіки Франції, лідер руху «Вперед» Еммануель Макрон, екс-міністр освіти країни, представник «Соціалістичної партії» Бенуа Амон і представник «лівих» Жан-Люк Меланшон.

    «Главком» раніше повідомляв, що всього у виборах президента у Франції візьмуть участь 11 кандидатів.

    За результатами останнього опитування Ipsos, незалежний кандидат у президенти Франції Еммануель Макрон є найбільш вірогідним переможцем виборів, які відбудуться в кінці квітня-на початку травня.

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