Макрон вважає, що Франції не слід зближуватися з Путіним

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Еммануель Макрон

Кандидат в президенти Франції хоче будувати незалежність «зі справжньою європейською політикою»

Франція потребує більше незалежності, країні не слід зближуватися з Росією. Про це заявив в ніч на вівторок кандидат в президенти Франції, екс-міністр економіки країни Еммануель Макрон.

«У нас з США довга історія. Ми разом будували мир на планеті ... Сьогодні я хочу запропонувати більше незалежності. Не зближуватися з паном Путіним. Я хочу будувати незалежність з відповідальністю, зі справжньою європейською політикою», - сказав Макрон.

Дебати, що відбулися за 34 дні до першого туру виборів, транслювалися в прямому ефірі телеканалу TF1.

Участь в дебатах взяли п'ятеро кандидатів: лідер партії «Національний фронт» Марін Ле Пен, екс-прем'єр Франції Франсуа Фійон, колишній міністр економіки Франції, лідер руху «Вперед» Еммануель Макрон, екс-міністр освіти країни, представник «Соціалістичної партії» Бенуа Амон і представник «лівих» Жан-Люк Меланшон.

«Главком» раніше повідомляв, що всього у виборах президента у Франції візьмуть участь 11 кандидатів.

За результатами останнього опитування Ipsos, незалежний кандидат у президенти Франції Еммануель Макрон є найбільш вірогідним переможцем виборів, які відбудуться в кінці квітня-на початку травня.