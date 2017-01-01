Макрон заявив, що готовий захищати Європу та боротися з тероризмом

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Еммануель Макрон

Політик планує працювати заради відбудови зв’язків між Європою та її громадянами

Новий президент Франції Еммануель Макрон заявляє про рішучість у захисті європейських цінностей та боротьбі з тероризмом.

На цьому Макрон наголосив у своєму першому зверненні до нації після оголошення попередніх результатів голосування у неділю.

«Я захищатиму Європу. Це наша цивілізація, яка опинилася під загрозою. Це наш спосіб вільного життя. Я працюватиму заради відбудови зв’язків між Європою та її громадянами. Я передаю народам світу вітання братерської Франції», - заявив 39-річний Макрон, який стане наймолодшим президентом Франції.

Він також запевнив, що боротиметься із внутрішніми розбіжностями, які послаблюють Францію.

«Я кажу всім, що Франція буде у перших рядах боротьби проти тероризму на своїй власній землі та на міжнародному рівні», - також відзначив Макрон.

Нагадаємо, за попередніми даними, Еммануель Макрон отримав 65% голосів виборців, Ле Пен підтримали 34% французів, 25-27% громадян не відали свої голоси жодному кандидату.

Представниця «Національного фронту» Ле Пен вже визнала поразку на виборах.

Відразу після оголошення попередніх результатів, лідер руху «Вперед» Еммануель Макрон заявив, що з його обранням на найвищу посаду в республіці «відкривається нова сторінка історії».

Президент України Петро Порошенко вже привітав Макрона з перемогою та висловив сподівання на співпрацю з Францією та активізацію «нормандського формату».

Перший тур президентських виборів у Франції відбувся 23 квітня, за його підсумками найкращим із 24,01% голосів став Еммануель Макрон, Ле Пен фінішувала слідом - 21,3%.

Джерело: Укрінформ