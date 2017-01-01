Макрон готовий до переговорів з консерваторами у Франції

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Фото: Meduza Еммануель Макрон

Новий президент Франції закликав політсили до перговорів

Центрист Еммануель Макрон, якого у неділю обрали президентом Франції, заявив про готовність до переговорів з консерваторами.

«Існує група серед республіканців (консерватори Франції), які кажуть, що хочуть бути корисними для країни, але не хочемо «макронізувати» себе. Ми, будучи відповідальними людьми, відкриті для обговорення. Я не закриваю всі двері», — сказав представник Макрона Арно Лерой.

Нагадаємо, Еммануель Макрон переміг у другому турі президентських виборів у Франції, набравши 66,06% голосів.

Представниця «Національного фронту» Ле Пен уже визнала поразку на виборах.

Президент України Петро Порошенко вже привітав Макрона з перемогою та висловив сподівання на співпрацю з Францією та активізацію «нормандського формату».

Перший тур президентських виборів у Франції відбувся 23 квітня, за його підсумками найкращим із 24,01% голосів став Еммануель Макрон, Ле Пен фінішувала слідом – 21,3%.

Нагадаємо, у партії новообраного президента Франції Еммануеля Макрона визнали, що вона поки не має достатньої кількості кандидатів для участі у парламентських виборах.

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Джерело: Reuters