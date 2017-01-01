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    Макрон готовий до переговорів з консерваторами у Франції

    • Сьогодні, 12:06
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    Еммануель Макрон
    Фото: Meduza
    Еммануель Макрон

    Новий президент Франції закликав політсили до перговорів

     Центрист Еммануель Макрон, якого у неділю обрали президентом Франції, заявив про готовність до переговорів з консерваторами.

    «Існує група серед республіканців (консерватори Франції), які кажуть, що хочуть бути корисними для країни, але не хочемо «макронізувати» себе. Ми, будучи відповідальними людьми, відкриті для обговорення. Я не закриваю всі двері», — сказав представник Макрона Арно Лерой.

    Нагадаємо, Еммануель Макрон переміг у другому турі президентських виборів у Франції, набравши 66,06% голосів.

    Представниця «Національного фронту» Ле Пен уже визнала поразку на виборах.

    Президент України Петро Порошенко вже привітав Макрона з перемогою та висловив сподівання на співпрацю з Францією та активізацію «нормандського формату».

    Перший тур президентських виборів у Франції відбувся 23 квітня, за його підсумками найкращим із 24,01% голосів став Еммануель Макрон, Ле Пен фінішувала слідом – 21,3%.

    Нагадаємо, у партії новообраного президента Франції Еммануеля Макрона визнали, що вона поки не має достатньої кількості кандидатів для участі у парламентських виборах.

    Читайте також: «Про що говорив Макрон у першому зверненні до французів: повний текст промови»

    Джерело: Reuters

    Петро Порошенко вибори Франція Еммануель Макрон
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