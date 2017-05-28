Максакова розповіла про сфабрикувану кримінальну справу проти Вороненкова

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Максакова і Вороненков

Фабрикацією кримінальної справи проти Вороненкова ще із 2011 року займався генерал ФСБ

Ще із 2007 року Денису Вороненкову мстились за гучні розслідування проти контрабандистів. Після невдалого замаху спецслужби, як могли, намагались сфабрикувати проти нього кримінальні справи.

Про це на телеканалі ZIK розповіла вдова російського політика Дениса Вороненкова Марія Максакова.

У 2007 році після розслідування чи не найгучнішої у сучасній Росії контрабандної справи, Денису Вороненкову намагались мститись. На нього був здійснений замах, який спецслужби РФ всяко намагались замовчувати.

«Доволі відома особистість генерал Бульбов, який сам просидів два роки в СІЗО Лефортово, де втратив усі свої бойові якості, побоюючись подальших кримінальних переслідувань, зараз розповідає, ніби у Дениса не стріляли, а він вийшов з ресторану «Куршевель», щоб у кущах «сходити за потребою». Так, ніби там не було туалету. Він же потім стверджував, що Денис два рази «натикався на якийсь штик». Аж так, що потім його ногу збирали у військовому госпіталі під Парижем», – розповіла Максакова.

Тоді ураження були на стільки складними, що навіть провідні лікарі попереджали: Вороненков може залишитись інвалідом. Адже йому довелось зробити ще десять операцій.

Після того, як розслідування по контрабанді завершилось і усі документи по цій справі передали «відповідним людям», із дачі заступника директора ФСБ генерал Анісімова двома «ГАЗелями» Денис Вороненков вивіз 270 мільйонів доларів.

«Саме з цього часу і розпочалось переслідування. Я питала, куди вивозив усі ці гроші, та він сказав, що йому цього вже ніхто не пояснював. Просто розповів, що це було в рамках кримінального розслідування і всі ці кошти описали, тож, припускаю, їх витратили на користь держави. Тоді постраждали абсолютно всі, хто займався цією справою – їм мстилися», – переконана Максакова.

Зокрема, після невдалого замаху на її загиблого чоловіка фабрикацією кримінальної справи проти Вороненкова ще із 2011 року займався генерал ФСБ Олег Феоктистов.

«Все, що відбувалося згодом із Денисом – було помстою саме за це. Адже існують певні недоторкані речі. Тоді такі генерали як Устинов і Патрушев втратили свої позиції. Це був поворотний момент для всієї російської історії», – наголосила Максакова.