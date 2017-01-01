Максакова зізналась про домовленості Вороненкова з Путіним

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Марія Максакова

Максакова зазначила, що її покійний чоловік був дуже успішною людиною

Свого часу Денис Вороненков розслідував справи по контрабанді. Зокрема, однією із таких була справа «Трьох китів», де роками ешелони всякої контрабанди йшли на закриту військову частину ФСБ Росії. Вороненков домовився з президентом РФ Володимиром Путіним та генералом російської армії Віктором Черкесовим, що ця справа буде доведена до кінця.

Про це розповіла вдова російського політика Дениса Вороненкова Марія Максакова.

«Проблеми в Дениса виникли ще за довго до нашого знайомства. Зокрема, з’явилися вони ще в 2007 році. Більше того, якби він справді був тим дрібним кримінальним авторитетом, яким його намагаються сьогодні показати російські ЗМІ, то його б не відсторонили від такої спецоперації. Сподіваюся,що дуже скоро слідство оголосить все, що вони знають та бачили і всі зрозуміють,що так, як відсторонили Вороненкова, відстороняють лише тих осіб, які несуть величезну загрозу», – заявила вдова Вороненкова.

Окрім цього, Максакова зазначила, що її покійний чоловік був дуже успішною людиною. За її словами, спочатку Вороненков був звичайним слідчим, а пізніше став заступником Рязанського прокурора. Окрім цього, був і наймолодшим заступником мера. Вона додає, що окрім військової служби та політики, Вороненков займався і бізнесом.

«Саме там він познайомився із генералом російської армії Черкесовим, який був уповноваженим представником Путіна в окрузі. Зокрема, саме під Черкесова створювалась ФСН (Федеральна служба Росії по контролю за обігом наркотиків)»,­­ – зазначила Максакова.

За її словами, Денис Вороненков очолював і відділ проваджень. Зокрема, коли його команді дали більше прав, Вороненков почав розслідувати справи по контрабанді. Однією із них була справа «Трьох китів».

«Ця справа ­– це вершина айсбергу. Так от, Денис розслідував ешелони контрабанди, які роками йшли на закриту військову частину ФСБ Росії. І коли він зрозумів, що він знайшов, він повідомив керівництву, що цю справу краще не розслідувати. Адже суми, які там відмиваються вже вкрадені і ще довго будуть крастися. Він сам сказав, що вони тут ляжуть під 5 метрів бетону. Але, оскільки були домовленості, він таки пішов на це. Наскільки я розумію, домовленості були між Путіним та Черкесовим, що ця справа буде доведена до кінця. Однак жертвами стали ті, хто безпосередньо це все розслідував», – заявила Марія Максакова.

Як повідомлялось, у центрі Києва, 23 березня 2017 року, посеред білого дня, кілер застрелив екс-депутата Держдуми Дениса Вороненкова.

Під час збройного нападу було поранено особистого охоронця Вороненкова. Але поранений чоловік відкрив вогонь на ураження по нападнику. Лікарі чотири години оперували охоронця Вороненкова, його стан оцінювався як тяжкий. Зараз він співпрацює зі слідством.

Кілер помер у лікарні на операційному столі.

Генеральний прокурор України Юрій Луценко назвав убивство колишнього російського депутата Дениса Вороненкова «звичною для Кремля показовою стратою свідків».

Радник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко заявив, що Вороненкова було вбито громадянином України, агентом російських спецслужб, який проник у силові структури України. Кілер, за словами Геращенка, 13 місяців прослужив у Національній гвардії України.

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Джерело: zik.ua