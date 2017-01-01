

Розсилка ВІДПРАВИТИ

Марія Максакова

Про свої колишні зв’язки з російською елітою вдова розповідає неохоче

Російську оперну діву, екс-депутат Держдуми і вдову вбитого у Києві російського політика Дениса Вороненкова Марію Максакову обурили питання про Путіна та дружбу з сім’єю Суркова, тому вона припинила інтерв’ю.

«У мене тут є друзі. Зі мною всі спілкуються, міністр культури. У нас є вже плани на сезон і на літо, але СБУ нам усе це блокує. Я ж не токар і не слюсар – я хочу співати», – поскаржилася Максакова в ексклюзивному інтерв’ю.

Про свої колишні зв’язки з російською елітою вдова розповідає неохоче. Так, вона визнає колишню допомогу від Суркова, але не розуміє, чому б він зараз мав їй допомагати та підтримувати зв’язок. Запитання ж про колишнє позитивне ставлення до Путіна її взагалі дратує.

«У мене така трагедія сталася, а ви мені про Путіна. Мені цей Путін триста років не потрібен», – заявила Максакова. Загадкою вона назвала мотиви російського президента при анексії Криму та розпалювання війни на Донбасі.

«Він, мабуть. Але хтось порадив чи погрозив, мабуть», – припускає співачка.

Своєю головною людиною Максакова тепер називає маленького сина. А от старших дітей, які живуть у Росії, вона ладна залишити на колишнього чоловіка.

«Вони 12 років зі мною, хай із ним поживуть. Він їх не з’їсть, нічого. З ними точно все буде добре, а от із Ванєчкою – ні», – пояснила жінка.

Після запитання про те, чи справді старша донька Вороненкова забрала всі гроші, Максакова заявила, що «ні, вона нормальна дівчинка». Але продовжувати тему можливого повернення в Росію не схотіла.

«Мої вороги вбили мого чоловіка, стільки ворогів! Давайте і мене вб’ють», – образилася вона і не стала коментувати чутки про те, що нібито є внучкою Сталіна.

Як раніше повідомляв «Главком», у центрі Києва, 23 березня 2017 року, посеред біла дня, кілер застрелив екс-депутата Держдуми Дениса Вороненкова.

Під час збройного нападу було поранено тілоохоронця Вороненкова. Але поранений чоловік відкрив вогонь на ураження по нападнику. Лікарі чотири години оперували охоронця Вороненкова, його стан оцінювався як важкий. Зараз він співпрацює зі слідством.

Кілер помер у лікарні на операційному столі.

Джерело: ТСН