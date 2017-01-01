Маломуж розкрив план розвідки, як Україна могла не віддати Росії Крим



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Колишній голова Служби зовнішньої розвідки України Микола Маломуж

План же, як діяти на випередження, в української розвідки був, з датами, годинами та прізвищами

Про те, що Росія готує анексію Криму, українська розвідка знала і доповідала в подробицях керівництву України, однак там не зреагували і не дали команди діяти по вже готовому плану.

Про це заявив в ефірі 112 Україна колишній голова Служби зовнішньої розвідки України Микола Маломуж.

План же, як діяти на випередження, в української розвідки був, з датами, годинами та прізвищами. Як стверджує Маломуж, план був дієвим, бо вже був випробуваним на ділі в 1994 році, коли Росія вже приготувала «президента Мєшкова» і «референдум» у Криму.

Цей же план на випередження мав спрацювати і в 2014 році, та розвідка і СБУ так і не отримали команди діяти, заявив екс-глава Служби зовнішньої розвідки України.

«Останнє РНБО РФ, що там Аксьонов і Константинов, було відомо і докладено Турчинову. Був розроблений чіткий алгоритм дій в перший день, першу ніч. Ми їх висилали Турчинову вночі. Це було 22-24 лютого, видобуток інформації проходив, тому що розвідка ще не пішла – пішов Ільяшов. Попередили, що планується анексія. Маючи таку інформацію, запропоновано було, як ми робили в 1994 році, спрацювати на упередження. Турчинов сказав, що керівництво держави, він контролює ситуацію. Їх основна функція була, маючи інформацію розвідки, задіяти ресурси СБУ, прикордонників, МВС на першому етапі і упередити ці дії на протязі доби. Я передавав Турчинову через його помічників, що треба діяти швидко, передавав моделі дій. Ми говорили, що требі задіяти не кримське управління, яке пішло, не МВС місцеве, а оперативників центрального апарату СБУ. В СБУ 45 тис. співробітників. 99% залишилося проукраїнських сил. Втекли голова СБУ, заступники, а залишилися ті, хто десятки років працювали на незалежну Україну. Вони повинні були діяти вночі, переправитися воєнно-транспортними літаками, поки ще не було ніяких «чоловічків». Прикордонники повинні були перекрити Керченську затоку, щоб не йшло підкріплення, і для цього вистачало сил. Аксьонов і Константинов, які прибували з Москви, повинні були бути заарештовані співрробітниками СБУ з центрального апарату в аеропорту. 38 об’єктів, проросійських організацій, були в розробці СБУ – було запропоновано їх арештувати. Розвідка і контррозвідка повинні діяти без якихось рішень РНБО – це по закону на нашій території СБУ повинна діяти миттєво», – сказав Маломуж і додав, що «головна відповідальність була СБУ. В цій ситуації Турчинов, Наливайченко, Аваков – це були їх прямі функції, не Міноборони, бо війни ще не було. А далі це бумерангом вдарило по сходу».