Мама політв’язня Клиха: сина здала ФСБ його вагітна дівчина з Росії



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Мама політв'язня Кремля Тамара Клих

Тамара Клих пригадує, що відчувала біду перед поїздкою Станіслава у Росію

Українського політв’язня Станіслава Клиха, незаконно засудженого у Росії на 20 років, здала ФСБ його вагітна дівчина Вікторія, яка проживає в РФ.

Таку думку в інтерв’ю «Гордону» висловили мама українця Тамара Клих.

«7 серпня 2014 року син поїхав до Орла (місто в Росії – «Главком») до своєї дівчини. Я його відмовляла, немов відчувала: біда буде, боялася. А він: «Мамо, ну я ж не до Москви чи Петербурга їду. Кому я потрібний в Орлі?» Він часто їздив до Росії, у мене сестра в Москві, його хрещена мати. Уже потім, на суді, Стас увесь час твердив, що ця дівчина його й здала ФСБ. Дівчину Вікторією звуть, саме вона наполягла, щоб син до Орла до неї приїхав. Вони в 2013-му, ще до революції, у Криму познайомилися», – розповіла мати політв’язня.

За її словами, син поїхав до Росії в розпал війни тільки тому, що Вікторія сказала йому про свою вагітність.

«Вікторія сказала, що вагітна. Стас перед від'їздом казав: «Мамо, з'їжджу до неї, розставлю всі крапки над «і» й повернуся». 7–9 серпня постійно мені телефонував: «Мамо, не хвилюйся, доїхав, Віка мене зустріла, все нормально». І раптом пропав…Думаю, ця Вікторія навіщось здала мого сина у ФСБ. Ну а хто ще? Якщо вона ні в чому не винна, відповіла б на мої дзвінки: «Тамаро Іванівно, більше не телефонуйте, Стаса затримали, я за себе боюся». Але вона жодного разу за три роки не вийшла на зв'язок»,- сказала Тамара Клих.

Жінка додала, що востаннє бачила сина в червні 2016 року у в'язниці міста Грозного.

Нагадаємо, 26 травня 2016 року Верховний суд Чечні засудив Клиха і Карпюка до 20 років і 22,5 років ув'язнення відповідно, у колонії суворого режиму. У Росії їх засудили за нібито участь у банді, вбивстві та замаху на вбивство російських військовослужбовців.

За версією російського слідства, Клих і Карпюк під час першої чеченської війни створювали в Україні групи для участі у боях проти російських військ за незалежну Чечню. Крім того, Карпюк нібито наприкінці 1994 року – на початку 1995 року сам брав у них участь.

Голова слідчого комітету РФ Юрій Бастрикін заявляв, що засуджені входили до УНА-УНСО і воювали в Чечні разом з колишнім прем’єр-міністром України Арсенієм Яценюком. Проте жодних доказів цього так і не було оприлюднено, хіба що окрім зізнань Станіслава Клиха, здобутих, як стверджують його захисники, за допомогою тортур.

МЗС України вимагає від Росії негайно звільнити Карпюка та Клиха.

Мін'юст України відправив до РФ кілька запитів про екстрадицію українців.