«Маму били ногами»: співачка Лоліта розповіла росіянам нову страшилку про Україну

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Лоліта Мілявська

Лоліта Мілявська раптом вирішила пригадати факт «побиття» її матері в Україні

Російська співачка Лоліта Мілявська, якій на три роки було заборонено в’їзд до України, розповіла про начебто жорстоке побитті її матері в Києві.

«Коли мою маму побили три роки тому на вулиці, і у неї був струс мозку, вона мене дуже попросила нічого не коментувати в стосунках України і Росії. Мама вела дитину зі школи о п'ятій годині вечора. Йшла і розмовляла з моєю донькою. Ззаду був оглушливий удар. Мама впала, ще били ногами. При цьому не взяли ні гаманець, ні інші речі. Я не збиралася цього робити до сьогоднішнього моменту, але я взяла своїй сім'ї охорону», - розповіла Лоліта в ефірі одного з російських пропагандистських телеканалів.

Нагадаємо, російську співачку українського походження Лоліту Мілявську (уроджену Горелик) нещодавно зняли з потяга в Конотопі за незаконний перетин кордону України в 2015 році. У поїзді на зворотньому шляху вона звинуватила Службу безпеки України, що та змушує її забути українську мову і побажала їм «погано закінчити життя».

Як повідомили у Державній прикордонній службі, співачці заборонений в’їзд в Україну строком на три роки.

Джерело: 24 канал