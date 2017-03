Манафорт погодився свідчити у Конгресі

Манафорт погодився дати свідчення комітету, який розслідує втручання Росії у вибори

Екс-голова виборчого штабу Дональда Трампа Пол Манафорт погодився дати свідчення комітету розвідки палати представників Конгресу США.

Про це на прес-конференції повідомив Девін Нуньєс, голова комітету, передає NBC News.

«Адвокат Пола Манафорта зв'язався вчора з комітетом і запропонував опитати свого клієнта», – сказав Нуньєс.

За словами Нуньєса, Манафорт погодився дати свідчення комітету, який розслідує втручання Росії у вибори.

