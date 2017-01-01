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    Манафорт погодився свідчити у Конгресі

    • Сьогодні, 17:29
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    <em>Пол Манафорт&nbsp;</em>
    Пол Манафорт 

    Манафорт погодився дати свідчення комітету, який розслідує втручання Росії у вибори

    Екс-голова виборчого штабу Дональда Трампа Пол Манафорт погодився дати свідчення комітету розвідки палати представників Конгресу США.

    Про це на прес-конференції повідомив Девін Нуньєс, голова комітету, передає NBC News.

    «Адвокат Пола Манафорта зв'язався вчора з комітетом і запропонував опитати свого клієнта», – сказав Нуньєс.

    За словами Нуньєса, Манафорт погодився дати свідчення комітету, який розслідує втручання Росії у вибори. 

    Як відомо, агенти мінфіну США отримали інформацію про офшорні фінансові операції екс-голови штабу Дональда Трампа Пола Манафорта у рамках антикорупційного розслідування щодо його діяльності у Східній Європі.

    У середу АР повідомляла, що Пол Манафорт таємно працював на російського мільярдера Олега Дерипаску, просуваючи інтереси Володимира Путіна.

    Він пропонував протидіяти антиросійській опозиції у пострадянських країнах. Так, Манафорт уклав контракт із Дерипаскою на $10 мільйонів щорічно, починаючи з 2006 року.

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