Манафорт працював на російського бізнесмена Дерипаску в інтересах Путіна – Associated Press

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Пол Манафорт

У 2006 році Манафорт підписав контракт з Дерипаскою, за яким отримував від бізнесмена 10 млн дол. на рік

Колишній керівник передвиборного штабу президента США Дональда Трампа Пол Манафорт таємно працював на російського бізнесмена Олега Дерипаску, щоб просувати інтереси президента РФ Путіна, повідомляє Associated Press.

Видання стверджує, що у 2006 році Манафорт підписав контракт із Дерипаскою, за яким отримував від бізнесмена 10 млн дол. на рік. Контракт діяв упродовж трьох років.

Агентство зазначає, що у 2005 році колишній глава штабу Трампа займався розробкою стратегічного плану, який «міг принести значну вигоду владі Путіна».

У свою чергу Манафорт підтвердив АР, що працював на Дерипаску. Також він зауважив: його діяльність не була пов’язана із політичними інтересами Росії. «Я працював з Олегом Дерипаскою майже 10 років тому, представляючи його ділові та особисті інтереси в країнах, де у нього були інвестиції», – сказав він.

Як повідомлялося, керівник департаменту спецрозслідування Генпрокуратури Сергій Горбатюк підтверджує, що ГПУ попросила у Мін'юсту США допомоги в допиті колишнього глави виборчого штабу Дональда Трампа Пола Манафорта. Допит Манафорта ГПУ хоче провести в рамках розслідування справи проти екс-міністра юстиції України Олександра Лавриновича.