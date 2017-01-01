Мандат місії ОБСЄ на Донбасі продовжено ще на рік

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Місія ОБСЄ на Донбасі

Місія отримає більше спостерігачів

Сьогодні, 16 березня, постійна рада Організації з безпеки та співпраці в Європі на черговому засіданні у Відні продовжила мандат Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ в Україні до 31 березня 2018 року.

Консенсусне рішення про продовження терміну повноважень діяльності місії на один рік також встановлює, що бюджет місії в період з 1 квітня 2017 року до 31 березня 2018 року становитиме 105,5 млн євро.

Голова ОБСЄ, федеральний міністр Європи, євроінтеграції та закордонних справ Австрії Себастьян Курц, заявляє, що Спеціальна моніторингова місія ОБСЄ в Україні збільшить кількість спостерігачів та покращить технічне обладнання. Про це він написав у Twitter.

«Чудові новини: рішення про продовження терміну і розширення моніторингової місії ОБСЄ в Україні свідчить про визнання видатної роботи наших спостерігачів», – наголосив Курц.

За його словами, місія ОБСЄ отримає більше спостерігачів, покращить технічне обладнання та збільшить бюджет, що є міцною основою для забезпечення більшої безпеки населення в Україні.

«Краща підтримка СММ: повна реалізація Мінських угод, особливо дотримання режиму припинення вогню і виведення важких озброєнь», – додав Курц.

Джерело: УНІАН