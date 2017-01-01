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    Мандат місії ОБСЄ на Донбасі продовжено ще на рік

    • Сьогодні, 16:13
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    Місія ОБСЄ на Донбасі
    Місія ОБСЄ на Донбасі

    Місія отримає більше спостерігачів

    Сьогодні, 16 березня, постійна рада Організації з безпеки та співпраці в Європі на черговому засіданні у Відні продовжила мандат Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ в Україні до 31 березня 2018 року.

    Консенсусне рішення про продовження терміну повноважень діяльності місії на один рік також встановлює, що бюджет місії в період з 1 квітня 2017 року до 31 березня 2018 року становитиме 105,5 млн євро.

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    Голова ОБСЄ, федеральний міністр Європи, євроінтеграції та закордонних справ Австрії Себастьян Курц, заявляє, що Спеціальна моніторингова місія ОБСЄ в Україні збільшить кількість спостерігачів та покращить технічне обладнання. Про це він написав у Twitter.

    «Чудові новини: рішення про продовження терміну і розширення моніторингової місії ОБСЄ в Україні свідчить про визнання видатної роботи наших спостерігачів», – наголосив Курц.

    За його словами, місія ОБСЄ отримає більше спостерігачів, покращить технічне обладнання та збільшить бюджет, що є міцною основою для забезпечення більшої безпеки населення в Україні.

    «Краща підтримка СММ: повна реалізація Мінських угод, особливо дотримання режиму припинення вогню і виведення важких озброєнь», – додав Курц.

    Джерело: УНІАН

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