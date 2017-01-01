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    Марадона очолив футбольний клуб у другому дивізіоні Об'єднаних Арабських Еміратів

    • Сьогодні, 10:53
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    Дієго Марадона
    Фото: РБК
    Дієго Марадона

    Дієго Марадона повернувся до тренерської роботи

    Дієго Марадона повернувся до тренерської роботи, очоливши футбольний клуб «Аль-Фуджайра», який виступає у другому дивізіоні Об'єднаних Арабських Еміратів. Про це в Twitter повідомляє прес-служба клубу.

    Подробиці контракту не розголошуються.

    Нагадаємо, останнім місцем роботи Марадони був клуб «Аль-Васл», який виступає у лізі ОАЕ, яким він керував у сезоні-2011/12 і фінішував з ним лише на восьмому місці. Також з 2008 по 2010 рр. Марадона перебував на посаді наставника збірної Аргентини.

    футбол спорт
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