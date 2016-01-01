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Марін Ле Пен назвала Frexit частиною своєї політики

Лідер «Національного фронту» в інтерв'ю газеті «Дімократія» заявила, що проводитиме політику щодо виходу Франції з ЄС, який «є ножем в серце національного суверенітету» країн Європи

«Frexit (французький вихід з ЄС) буде частиною моєї політики», - заявила Ле Пен, яка планує брати участь в президентських виборах у Франції.

«Що таке ЄС? - Задається питанням політик. - Це організація, створена без урахування думки європейських народів, складається з олігархії банків і технократів, таких як (голова Єврокомісії Жан-Клод) Юнкер і інших, яких ніколи не вибирав жоден народ, що діють в інтересах німецьких і французьких банків, які проводять свою власну економічну політику, стикаючись з повним презирством народів, яких вони шантажують».

На думку лідера «Національного фронту», «ЄС є ножем в серце національного суверенітету європейських держав, а євро є не валютою, а інструментом шантажу, використовуваним Брюсселем для проведення своєї політики».

Ле Пен вважає, що «в НАТО більше немає необхідності». «Блок був створений, коли існувала загроза Варшавського договору і розширення комуністичного Радянського союзу», - нагадала вона. «СРСР більше не існує, як не існує і Варшавського договору, - продовжувала політик. - Вашингтон підтримує існування НАТО для досягнення своїх цілей в Європі».