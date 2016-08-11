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    Марін Ле Пен повторила свою скандальну заяву щодо України

    • Сьогодні, 22:59
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    Марін Ле Пен заявила, що її позиція щодо конфлікту в Україні, як і раніше, збігається з російською

    Кандидат у президенти Франції від ультраправих Марін Ле Пен заявила, що Крим було «приєднано до Росії» за бажанням жителів півострову.

    Про це вона заявила в інтерв’ю польському виданню Rzeczpospolita.

    «Крим був приєднаний до України 1954 року одностороннім рішенням Микити Хрущова і без консультацій із зацікавленою громадськістю. У той же час дві третини жителів говорять, що вони росіяни. Тому коли населення запитали про їхню думку, цілком природно, вони висловили бажання приєднатися до Росії», – йдеться в повідомленні.

    Нагадаємо, кандидат у президенти Франції, лідер партії «Національний фронт» Марін Ле Пен заявила, що її позиція щодо конфлікту в Україні, як і раніше, збігається з російською.

    Раніше Марін Ле Пен в інтерв’ю французькій радіостанції BFMTV/RMC заявила, що анексія Криму Росією «не була незаконною». 

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