Марін Ле Пен відгородилася від росіян

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Адміністратори сайту французької політичної партії «Національний фронт» обмежили право користувачів з Росії на відправку повідомлень через свій офіційний сайт

Представник французької політичної партії «Національний фронт» розповів агентству RNS, що таке рішення було прийнято у відповідь на спроби атак на сайт з серверів, розташованих у тому числі в Росії, повідомляє Комерсант.

«Нам довелося обмежити можливість відправки запитів (але не читання матеріалів на сайті) для ряду країн з-за спроб атак з серверів, розташованих в Росії та інших країнах), через наші автоматичні форми»,– цитує агентство RNS відповідь представника «Національного фронту» Давида Жоллі.

У тому, що відсилання повідомлення через сайт неможливе, переконався кореспондент «Ъ»: у відповідь на спробу написати запит через форму «Зв’яжіться з нами» на сторінці відображається повідомлення про заборону доступу.

«Доступ з вашої країни був заблокований адміністратором»,– йдеться в поясненні.

Втім, росіянин, зневірений у сайті «Національного фронту», як і раніше може відправити аналогічні повідомлення через сайти партій-конкурентів, у тому числі провідних політичних сил країни – Соціалістичної партії і партії «Республіканці»: на їх офіційних сайтах відправлення повідомлень з Росії не заблоковані.