Маріуполь знаходиться у логістичному глухому куті - мер

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Форум «Реформи в перспективі південного Донбасу»

Вже протягом трьох років південь Донецької області ізольовано від усієї України, зазначив Вадим Бойченко

Міський голова Маріуполя Вадим Бойченко озвучив низку найбільш актуальних проблем, які заважають місту повноцінно розвиватися, одна з ключових – логістика. Про це Бойченко заявив під час форуму «Реформи в перспективі південного Донбасу», проведеного ОБСЄ, повідомляє прес-служба міськради.

За словами мера, вже протягом трьох років південь Донецької області ізольовано від усієї України. У результаті жителі міста не мають можливості швидко і комфортно дістатися до інших регіонів країни, а єдина траса Маріуполь–Запоріжжя знаходиться в жалюгідному стані.

«У нас немає літаків. У нас немає швидкісних поїздів. Хоча вони є у всій іншій Україні. Вони є у Львові, є в Краматорську і Красноармійську, а в Маріуполі – форпості України - їх немає. Ми змушені добу їхати що до Києва, що до Львова», - наголосив міський голова, додавши, що з такою логістикою неможливо говорити і про розвиток туризму, а Маріуполь – місто біля моря.

Також Бойченко зазначив, що місто закрите і для розвитку промисловості. Мер розповів про реалізований у минулому році інвестиційний проект розширення пропускної здатності єдиної залізничної гілки, що з'єднує місто Маріуполь з рештою України. У планах говорилося про 23 вантажних та 4 пасажирських поїзди на добу, але ситуація виявилася іншою.

«Практика показала, що пропускають близько 16-17 пар поїздів. Це стримуючий фактор для металургійних підприємств міста. Комбінати не можуть збільшувати обсяги з такою пропускною здатністю. У результаті страждає Маріуполь», - підсумував міський голова.

На завершення Бойченко висловив упевненість, що подібний форум зможе стати ефективною робочою платформою для вирішення найбільш значущих питань для регіону і міста зокрема.

Джерело: 112 Україна