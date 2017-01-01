Маріуполець зберігав вдома арсенал зброї

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Правоохоронці вилучили мисливський карабін, 3 пістолети, 8 мисливських ножів, кастет, нунчаки, телескопічну палицю і більше 500 патронів різного калібру в пачках і розсипом

Поліцейські вилучили у маріупольця арсенал зброї та боєприпасів, повідомляє Нацполіція Донецької області. Так, 46-річний житель створив за місцем проживання колекцію небезпечних предметів. Поліцейські вилучили мисливську, вогнепальну і холодну зброю, спецзасіб і більше 500 патронів різного калібру. «Колекціонер» притягнутий до кримінальної відповідальності.

Так, під час спецзаходів, які проводяться на території регіону, маріупольські поліцейські отримали інформацію про те, що житель Приморського району зберігає у квартирі багатоповерхівки смертоносні предмети.

Під час санкціонованого обшуку в двох кімнатах і коридорі серед побутових і особистих речей правоохоронці вилучили мисливський карабін, 3 пістолети, 8 мисливських ножів, кастет, нунчаки, телескопічну палицю і більше 500 патронів різного калібру в пачках і розсипом.

Власник арсеналу пояснив, що вже давно захоплюється зброєю, а тому в обхід законного оформлення створив власну колекцію небезпечних предметів. Що стосується їхнього походження, то пістолети йому подарували, а ось обставини появи інших зразків чоловік згадати не зміг.

За цим фактом розпочато досудове розслідування за ч.1 ст.263 «Незаконне поводження зі зброєю, боєприпасами та вибуховими речовинами» Кримінального кодексу України, за що передбачено до 7 років позбавлення волі.