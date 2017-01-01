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    Марк Цукерберг отримав диплом про вищу освіту

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    Марк Цукерберг отримав диплом про вищу освіту
    Марк Цукерберг отримав диплом про вищу освіту

    Цукерберг вступив до Гарварду в 2002 році, де навчався на факультеті психології

    Засновник та виконавчий директор компанії Facebook Марк Цукерберг отримав диплом Гарвардського університету про вищу освіту.

    Про це він повідомив у себе на сторінці в Facebook.

    «Мамо, я ж завжди казав тобі, що повернусь і отримаю свою вчену ступінь», – написав він.

    Марк Цукерберг вступив до Гарварду в 2002 році, де навчався на факультеті психології. Паралельно він відвідував курси IT-технологій. Навчання він припинив, коли перебував на II курсі.

    Зазначимо, що в березні цього року, на сайті Гарварду з’явилося повідомлення про те, що гендиректор Facebook був знову зарахований в студенти.

    Анонсувалось, що випускний Цукерберга відбудеться 25 травня, де він виступить із промовою. 

    студенти навчання
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