Мародер у Балаклії: чоловік виніс техніку із місцевої школи

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Фото: Нацполіція

У чоловіка вилучили 4 комп'ютери та системні блоки

У Балаклії Харківської області співробітники поліції батальйону поліції особливого призначення затримали чоловіка, який пограбував школу і сусіда. Про це повідомляє прес-служба Нацполіції.

«Близько 23:00 під час патрулювання міста правоохоронці виявили в одній із господарських будівель дрібну техніку. Власником приміщення виявився 52-річний місцевий житель. Під час перевірки, при огляді споруди і приміщення чоловіка, було виявлено та вилучено 4 комп'ютери та системні блоки, коробку ледламп. Встановлено, що частину майна зловмисник виніс із сусідської квартири, решту з Балаклійської загальноосвітньої школи № 6», - йдеться в повідомленні.

Чоловік затриманий в порядку ст. 208 КПК.

В даний час проводяться першочергові слідчі дії по встановленню потерпілих.

Вирішується питання про повідомлення затриманому про підозру у скоєнні злочину, передбаченого частиною 3 статті 185 (крадіжка) Кримінального кодексу України та обрання міри запобіжного заходу у вигляді утримання під вартою.

Факти мародерства у Балаклії поліція почала фіксувати вчора, 24 березня, чоловіка, який в руках на вулиці ніс телевізор, виявив патрульний інспектор. Невідомий, побачивши правоохоронців, кинув техніку і почав тікати, пізніше чоловіка затримали.

Як повідомлялося, раніше в Балаклії правоохоронці перейшли на посилений режим патрулювання, щоб не допустити випадків мародерства.

Громадський порядок у місті забезпечують понад півтисячі правоохоронців. До несення служби залучено близько 600 правоохоронців, зокрема – 300 поліцейських і 300 бійців Нацгвардії. Функціонують 16 поліцейських постів, які забезпечують виїзд громадян міста. Крім того, вони перекривають рух на в'їзд у місто.

Нагадаємо, у ніч на 23 березня потужний вибух стався на складі боєприпасів на Харківщині.

Зазначимо, що на території військового арсеналу в Балаклії станом на 20:00 п’ятниці тривали вибухи різної інтенсивності: приблизно один вибух в п’ять хвилин.

Напередодні піротехніки очистили від боєприпасів чотири населені пункти біля Балаклії.

Як повідомили у Міноборони, розмінування у Балаклії триватиме до двох місяців.

Раніше стало відомо, що під завалами будинку знайшли мертву жінку.

Внаслідок пожежі на складі з боєприпасами у Балаклії Харківської області пошкоджено 23 будівлі.

Як заявили в Міноборони, що пожежа на складі боєприпасів у Балаклії повністю приборкана.

Також жителі Балаклії почали повертатися в місто.

Все про надзвичайну подію у Балаклії читайте у матеріалі Вибух боєприпасів в Балаклії: головні факти надзвичайної події на Харківщині