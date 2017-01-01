Мародерство у Балаклії: поліція отримала 15 повідомлень про крадіжки у місті та прилеглих селах

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У Балаклії в результаті вибухів пошкоджено 243 будівлі Фото УНІАН

Протягом кількох днів з Балаклії і дев'яти прилеглих сіл було евакуйовано 36 тисяч жителів

До поліції на цей час надійшло 15 повідомлень про крадіжки у Балаклії Харківської області, де сталася пожежа на арсеналі з подальшою детонацією боєприпасів, та прилеглих населених пунктах. Люди почали повертатися у місто та знаходити свої домівки пограбованими.

Про це інформує прес-служба Національної поліції.

«Надійшло 15 повідомлень про крадіжки, всі факти внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань. Вживаються заходи для розкриття даних злочинів, трьох зловмисників затримали», - зазначають у відомстві.

Наразі у районі працюють 3 блокпости, 14 автопатрулів, 31 піший патруль. Задіяні 713 працівників ГУНП, патрульної поліції, Нацгвардії, ДСНС, Збройних сил України, військової служби правопорядку, комунальних служб, поінформували у прес-службі.

Як повідомлялося, 23 березня у місті Балаклія на території військового арсеналу Міністерства оборони виникла пожежа з подальшою детонацією боєприпасів та розльотом вибухонебезпечних предметів за межі арсеналу. З Балаклії і дев'яти прилеглих сіл було евакуйовано 36 тис. жителів.

Нині територію Балаклії та прилеглих населених пунктів очищено від вибухонебезпечних предметів, жителі повернулися додому.

Наразі нараховано збитків на 220 млн гривень від вибухів та пожежі у Балаклії.