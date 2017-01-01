Марш націоналістів: порядок у столиці охороняє близько шести тисяч правоохоронців



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Задіяні співробітники структурних підрозділів органів внутрішніх справ та Національної гвардії України

Сьогодні у зв’язку з масовими заходами у центрі Києва близько шести тисяч правоохоронців слідкують за порядком, також у посиленому режимі працюють патрульні. Про це повідомили в прес-службі Нацполіції Києва.

У відомстві зазначили, що задіяно співробітників структурних підрозділів органів внутрішніх справ та Національної гвардії України.

Працівники гарнізону столичної поліції закликають організаторів та учасників не порушувати громадський порядок та дотримуватися вимог чинного законодавства.

Як повідомлялось, у Києві розпочався марш націоналістичних організацій – ВО «Свобода», партій «Національний корпус» (створена на основі цивільного корпусу «Азов») і «Правий сектор». Акція присвячена третій річниці втечі Віктора Януковича з України. Організатори називають акцію Маршем національної гідності.