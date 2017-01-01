Марш національної гідності у столиці завершився

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Журналісти оцінюють кількість учасників акції приблизно в п'ять тисяч, організатори заявили, що учасників було близько 20 тисяч, а поліція оцінила в 7 тис. осіб

У Києві на Майдані Незалежності оголошено про завершення Маршу національної гідності, який організували ВО «Свобода», «Правий сектор» і партія «Національний корпус» («Азов»).

Організатори висунули низку вимог до влади, серед яких зниження тарифів на комунальні послуги, вимога не приватизувати державні підприємства, залишити мораторій на продаж землі, припинити торгівлю з окупованими територіями і розірвати дипломатичні відносини з РФ.

Журналісти оцінюють кількість учасників акції приблизно в п'ять тисяч, організатори заявили, що учасників було близько 20 тисяч, а поліція оцінила в 7 тис. осіб. «Народ опинився сам на сам проти свавілля олігархії і московської навали. Ті, хто дорвався до влади під гаслами Революції гідності, і не думають виконувати завдання, які ставили перед ними українці. Тому ми – «Національний корпус», «Свобода» і «Правий сектор» – бачимо єдиний шлях порятунку: об'єднання активної громади, добровольчого руху і всіх націоналістів навколо конкретних і практичних вимог», – йдеться в повідомленні.