«Марш пам'яті Бориса Нємцова» в Москві зібрав близько 10 тис. чоловік

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За інформацією від московської поліції акцію відвідали 7,5 тис. осіб, організатори називають іншу цифру

Участь у «Марші пам'яті Бориса Нємцова» в Москві взяли близько 10 тис. чоловік. Про це повідомляє телеканал «112 Україна».

«Півгодини тому відкрили рух. За інформацією від московської поліції акцію відвідали 7,5 тис. осіб, але організатори кажуть, що було близько 10 тис. Протягом всієї акції було дуже багато поліції, ніяких великих інцидентів не було. Зараз активісти покладають квіти на мосту, на місці вбивства Бориса Нємцова», - сказав кореспондент.

Нагадаємо, сьогодні в Москві проходив «Марш пам'яті Бориса Нємцова», у зв'язку з цим центр міста був перекритий, а заходи безпеки посилені.

Також на Марші пам’яті Нємцова відбулась хода проти репресій в Криму

Опозиційного політика застрелили 27 лютого 2015 року на Великому Москворецькому мосту в центрі Москви. За версією слідства, замовником і організатором злочину є колишній офіцер батальйону «Север» Руслан Мухудінов. Йому пред'явлено заочне звинувачення, з листопада 2015 року він перебуває в міжнародному розшуку.