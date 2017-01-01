Маршрути руху громадського транспорту завтра у центрі Києва буде змінено

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Фото УНІАН

У разі закриття руху транспорту працівниками поліції по вулицях Мазепи та Лаврської, на час закриття будуть внесені оперативні зміни у траси руху деяких автобусних маршрутів

У Києві у зв'язку із заходами до Дня пам'яті і примирення і Дня перемоги 9 травня будуть внесені зміни в рух деяких маршрутів громадського транспорту. Про це повідомляє прес-служба столичної адміністрації.

«У зв'язку з проведенням заходів до Дня пам'яті і примирення і 72-ї річниці перемоги над нацизмом у Другій світовій війні, в центральній частині міста, в разі закриття руху транспорту працівниками Національної поліції по вулицях Мазепи та Лаврської, на час закриття будуть внесені оперативні зміни у траси руху автобусних маршрутів загального користування №№ 24, 55, 62 і тролейбусного маршруту № 38, виключивши їх заїзд на вищевказані вулиці», - йдеться в повідомленні.

У КМДА нагадали, що заходи безпеки в місті завтра будуть посилені.