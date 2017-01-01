Мартиненко: НАБУ фальсифікуватиме нові підозри, оскільки справа проти мене розвалилась

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Фото УНІАН Микола Мартиненко

НАБУ та САП будуть придумувати нові підозри проти мене, - екс-нардеп

Колишній народний депутат Микола Мартиненко прогнозує, що керівники НАБУ Артем Ситник і Гізо Углава будуть висувати йому нові фейкові підозри та вигадувати нові піар-приводи, оскільки справа проти нього розвалилась. Про це екс-депутат заявив журналістам після засідання Апеляційного суду м.Києва, який залишив без задоволення скарги Спеціалізованої антикорупційної прокуратури і підтвердив рішення першої інстанції про взяття Миколи Мартиненка на поруки, повідомляє прес-служба колишнього депутата.

«Справа Мартиненка» розвалилась, оскільки є сфальшованою. Тому НАБУ та САП будуть придумувати нові підозри, спекулюючи антикорупційною тематикою. НАБУ повністю контролює група Саакашвілі, яка втекла з Грузії. Ситник і Углава працюють на дострокові вибори Верховної Ради. Вони приватизували НАБУ та фабрикують щодо мене справи з політичних мотивів. Хотіли спровокувати розвал коаліції і запустити механізм перевиборів парламенту. А потім самі підуть до ВР за списком партії Саакашвілі», заявив екс-депутат.

«Але, як показує останнє опитування Центру Разумкова, рейтинг політичної сили Саакашвілі – менше 1%. Тому вони намагаються піаритися за допомогою НАБУ, показувати, які вони «антикорупціонери». Краще б вони поїхали в Грузію, свою корупцію порозкривали. Саакашвілі знаходиться під кримінальною статтею, за якою йому світить 14 років. І Сакварелідзе там знаходиться, і Углава... Чому вони не поїдуть до Грузії? Я не боюся тут стояти перед судом і перед слідством», - відзначив він.

Мартиненко наголосив, що «через півтора року гучних заяв про «справу Мартиненка» керівники НАБУ та САП опинилися в глухому куті. А після провалу мого безпідставного арешту керівники НАБУ втратили свій головний піар-козир. У них не вийшло телекартинки: НАБУ затримує людину, яка навіть не думала ховатись, а Ситник і Углава під аплодисменти Саакашвілі вішають собі на груди медаль «За відвагу», - відзначив екс-депутат.

Мартиненко нагадав, що визнати особу винною у вчиненні злочину згідно статті 62 Конституції може лише суд, а не НАБУ чи САП. «Порука стосується лише виду запобіжного заходу, а не оцінки наявності чи відсутності вини. Натомість НАБУ та САП результат своєї роботи зводять до піару на затриманні. Хоча я півтора року тому добровільно відмовився від депутатського імунітету і нікуди не втікав».

За словами екс-нардепа, НАБУ та САП і надалі будуть намагатися фальсифікувати нові справи, висуваючи чергові підозри.

«НАБУ у відчаї. Ситник та Углава за підтримки САП висмоктують з пальця інформаційні приводи на зразок звернення до суду про арешт мого майна - хоча з процесуальної точки зору це ні на що не випливає. Також керівники НАБУ планують в порушення закону вкидувати в ЗМІ вирвані з контексту процесуальні документи. Ситник коментує деталі мого допиту, хоча юридично не має права це робити…», - наголосив він.

Мартиненко заявив, що рівень абсурдності у роботі НАБУ і САП зашкалює. В якості прикладу екс-нардеп навів вимогу САП арештувати його на тій підставі, що він дав раніше інтерв’ю сайту «Цензор»: «Якщо НАБУ і САП говорять неправду, то я маю повне право сказати публічно, що це неправда. Такі обвинувачення показують: це в них останні докази проти мене».