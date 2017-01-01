Мартиненко не має можливості впливати на висновки судових експертиз

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Фото: КНДІСЕ

У Київському науково-дослідному інституті судових експертиз нагадали про незалежність експертів

Поширювана ЗМІ інформація про те, що екс-нардеп Микола Мартиненко, будучи знайомим з Міністром юстиції України Павлом Петренко, має можливість впливати на висновки судових експертиз, проведених в Київському науково-дослідному інституті судових експертиз, не відповідає дійсності.

Про це йдеться в повідомленні прес-служби Київського науково-дослідного інституту судових експертиз.

Відзначається, що згідно зі статтею 4 Закону «Про судову експертизу» об'єктивність, незалежність і правильність висновку забезпечуються на законодавчому рівні процесуальним порядком, створенням умов для діяльності судового експерта, його кримінальною відповідальністю за професійну діяльність.

«Варто зазначити, що незалежність роботи експертів Київського НДІСЕ гарантується забороною під загрозою передбаченої законом відповідальності втручатися будь-кому в проведення судової експертизи. Дане положення підкріплюється відповідними нормами матеріального права, які передбачають відповідальність за втручання в проведення судової експертизи», - пояснює прес-служба інституту.

У повідомленні підкреслюється, що принцип незалежності експерта слід розуміти як відсутність втручання в його діяльність будь-яких інших осіб.

У КНДІСЕ констатують, що на сьогоднішній день керівництво Міністерства юстиції не втручалася і не втручається в експертну діяльність установи.

«Розповсюдження неправдивої інформації компрометуючого характеру може негативно вплинути на міжнародний імідж Київського НДІСЕ і української судово-експертної галузі загалом», - кінець цитати.

Нагадаємо, екс-нардепа Миколу Мартиненка затримали 20 квітня в Києві.

За версією слідства, державне підприємство «Східний гірничо-збагачувальний комбінат» уклало контракт із компанією-посередником, підконтрольною затриманому екс-народному депутатові, на постачання уранового концентрату за завищеними цінами, внаслідок чого інтересам ДП у 2014–2016 роках було завдано збитків в розмірі 17,28 млн дол. США (близько 486 млн грн).

У четвер увечері колишньому народному депутату вручили підозру, він перебуває в СІЗО.

Прокуратура проситиме для Мартиненка арешт на 60 діб з можливістю внесення застави в сумі 300 млн грн.

Мартиненку загрожує покарання у вигляді арешту на термін від 8 до 12 років.

У суботу судове засідання у справі Мартиненка продовжилось.

Антикорупційне бюро звинуватило політиків від партії «Народний фронт» у погрозах судді.

Захист заявляє, що підозра Мартиненку складена нечітко.