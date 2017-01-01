Мартиненко поділився враженнями від СІЗО

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Дуже маленька камера, постійно горить денне, їдке світло, і це дратує, дуже низькі лежанки, дуже тонкий матрац, білизна чиста, ковдра тонка, скло матові з гратами, - так екс-нардеп описав свою камеру в СІЗО

Некомфортно, незатишно, але нічого смертельного немає. Так колишній народний депутат Микола Мартиненко описав свої враження від камери у Слідчому ізоляторі, де він провів два дні, пише «Цензор».

«Дуже маленька камера, постійно горить денне, їдке світло, і це дратує, дуже низькі лежанки, дуже тонкий матрац, білизна чиста, ковдра тонка, скло матові з гратами. Є умивальник. Душу немає, гарячої води немає, тільки холодна», - розказав він.

Мартиненко також додав, що у камері він був один.

В суботу, 22 квітня, Солом'янський районний суд Києва відмовився арештовувати Мартиненка. Натомість йому було обрано запобіжний захід у вигляді особистої поруки.

Мартиненка затримали 20 квітня в Києві. За версією слідства, державне підприємство «Східний гірничо-збагачувальний комбінат» уклало контракт із компанією-посередником, підконтрольною затриманому екс-народному депутатові, на постачання уранового концентрату за завищеними цінами, внаслідок чого інтересам ДП у 2014–2016 роках було завдано збитків в розмірі 17,28 млн дол. США (близько 486 млн грн).

Перелому затримали 20 квітня за підозрою у створенні злочинної організації та привласненні майна шляхом зловживання службовим становищем

Згодом Солом’янський районний суд Києва постановив відпустити на поруки першого заступника голови правління «Нафтогазу України», колишнього голову наглядової ради Одеського припортового заводу Сергія Перелому.

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