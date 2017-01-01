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    Мартиненко про Порошенка: «Я з ним не сварився, але і не дружу»

    • Сьогодні, 16:08
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    Микола Мартиненко
    Фото: Станіслав Груздєв
    Микола Мартиненко

    Екс-депутат Микола Мартиненко розказав, що раніше спілкувався із Петром Порошенком більше

    Колишній народний депутат Микола Мартиненко розказав про свої відносини з президентом Петром Порошенком.

    «Я з ним не сварився, але і не дружу», - сказав він на прохання журналістів прокоментувати відносини з главою держави. За його словами, останній раз вони бачились 1,5-2 місяці тому, але загалом раніше вони спілкувалися більше.

    Мартиненко зазначив, що зараз поважає Порошенка, як президента країни.

    Раніше сьогодні Солом'янський районний суд Києва відмовився арештовувати Мартиненка. Натомість йому було обрано запобіжний захід у вигляді особистої поруки

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