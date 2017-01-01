Мартиненко розказав, як зустрічався з Онищенком в Європі

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Мартиненко підтвердив сам факт зустрічі з Онищенко в Іспанії

Екс-нардеп Микола Мартиненко під час засідання Солом'янського суду розповів, що в минулому році зустрічався з нардепом-втікачем Олександром Онищенком.Про це повідомляє коремпондент «Главкому».

Мартиненко поставили запитання з приводу плівок Олександра Онищенка. Організовану зустріч він спочатку спростував, але потім підтвердив сам факт зустрічі в Іспанії.

«Я з Онищенком зустрівся в минулому році випадково в Іспанії. Ми з ним зустрілися в готелі, він там готувався до змагань», - заявив Мартиненко.

«У мене був коротка відпустказ дружиною і ми зустрілися з ним в містечку Бенедорм, між Валенсією і Аліканте», - уточнив екс-нардеп.

Нагадаємо, екс-нардепа Миколу Мартиненка затримали 20 квітня в Києві.

За версією слідства, державне підприємство «Східний гірничо-збагачувальний комбінат» уклало контракт із компанією-посередником, підконтрольною затриманому екс-народному депутатові, на постачання уранового концентрату за завищеними цінами, внаслідок чого інтересам ДП у 2014–2016 роках було завдано збитків в розмірі 17,28 млн дол. США (близько 486 млн грн).

У четвер увечері колишньому народному депутату вручили підозру, він перебуває в СІЗО.

Прокуратура проситиме для Мартиненка арешт на 60 діб з можливістю внесення застави в сумі 300 млн грн.

Мартиненку загрожує покарання у вигляді арешту на термін від 8 до 12 років.

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