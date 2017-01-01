Мартиненко у суді зізнався про погані стосунки зі Жванією

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Фото: Станіслав Груздєв Микола Мартиненко

Екс-депутат відкинув твердження Жванії щодо своєї причетності до Steuermann

Екс-нардеп Микола Мартиненко стверджує, що екс-депутат Давид Жванія та екс-глава «Діамантбанку» Олександр Рибалкін його обмовили. Про це він сказав під час судового засідання.

За словами Мартиненка, САП і НАБУ нібито обґрунтовують його зв'язок із австрійською компанією Steuermann, лише спираючись на свідчення Жванії та Рибалкіна.

«Я не маю жодного стосунку до Steuermann», - запевнив він.

«У мене дуже погані стосунки зі Жванією», - додав Мартиненко.

Нагадаємо, екс-нардепа Миколу Мартиненка затримали 20 квітня в Києві.

За версією слідства, державне підприємство «Східний гірничо-збагачувальний комбінат» уклало контракт із компанією-посередником, підконтрольною затриманому екс-народному депутатові, на постачання уранового концентрату за завищеними цінами, внаслідок чого інтересам ДП у 2014–2016 роках було завдано збитків в розмірі 17,28 млн дол. США (близько 486 млн грн).

У четвер увечері колишньому народному депутату вручили підозру, він перебуває в СІЗО.

Прокуратура проситиме для Мартиненка арешт на 60 діб з можливістю внесення застави в сумі 300 млн грн.

Мартиненку загрожує покарання у вигляді арешту на термін від 8 до 12 років.

У суботу судове засідання у справі Мартиненка продовжилось.

Антикорупційне бюро звинуватило політиків від партії «Народний фронт» у погрозах судді.

Захист заявляє, що підозра Мартиненку складена нечітко. Сам підозрюваний запевнив, що не збирається тікати з країни.

Джерело: Цензор.НЕТ