Мартиненко запевнив, що не збирається тікати з країни: «Не дочекаєтеся»

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Фото: Станіслав Груздєв Микола Мартиненко

Екс-депутат Верховної Ради виступив на засіданні суду, у якому йому обирають запобіжний захід

Екс-депутат Верховної Ради від «Народного фронту» Микола Мартиненко переконує, що не буде просити політичного притулку та не впливатиме на депутатів «НФ» та міністра юстиції Павла Петренка. Про це Мартиненко заявив, виступаючи під час засідання Солом'янського райсуду Києва з обрання йому запобіжного заходу.

«Я обіцяю на них не впливати. У підозрі вказано, що 5 народних депутатів були моїми помічниками, скажу більше - я ними горджуся», - заявив екс-нардеп.

Також Мартиненко зазначив, що не збирається тікати з країни.

«Не дочекаєтеся, я політичного притулку не проситиму - на відміну від ваших керівників, зокрема пана Сакварелідзе, з яким у вашого керівництва добрі відносини», - заявив він.

Також екс-нардеп додав, що не має відношення до компанії «STEUERMANN Investitions und Handelsgesellschaft mbH». Підсумовуючи, Мартиненко заявив, що сприйме «будь-яке рішення» суду.

«Те, що кажуть прокурори та НАБУ, вважаю неадекватним», - додав він.

Нагадаємо, екс-нардепа Миколу Мартиненка затримали 20 квітня в Києві.

За версією слідства, державне підприємство «Східний гірничо-збагачувальний комбінат» уклало контракт із компанією-посередником, підконтрольною затриманому екс-народному депутатові, на постачання уранового концентрату за завищеними цінами, внаслідок чого інтересам ДП у 2014–2016 роках було завдано збитків в розмірі 17,28 млн дол. США (близько 486 млн грн).

У четвер увечері колишньому народному депутату вручили підозру, він перебуває в СІЗО.

Прокуратура проситиме для Мартиненка арешт на 60 діб з можливістю внесення застави в сумі 300 млн грн.

Мартиненку загрожує покарання у вигляді арешту на термін від 8 до 12 років.

У суботу судове засідання у справі Мартиненка продовжилось.

Антикорупційне бюро звинуватило політиків від партії «Народний фронт» у погрозах судді.

Захист заявляє, що підозра Мартиненку складена нечітко.

Джерело: Українська правда