Мартиненко звернувся до президента щодо «грузинської мафії» в НАБУ

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Фото: Станіслав Груздєв, «Главком» Микола Мартиненко у суді

Мартиненко заявив, що Національне антикорупційне бюро і Спеціалізована антикорупційна прокуратура сьогодні перетворилися на філіал «грузинської мафії

Екс-нардеп Микола Мартиненко назвав обвинувачення НАБУ та САП проти себе політичною фальсифікацією, інспірованою «грузинською мафією», і звернувся до президента з закликом відреагувати на таку роботу цих антикорупційних органів. Про це він сказав у інтерв’ю ТРК «Україна» 23 квітня, повідомляє прес-служба екс-депутата.

«Я хочу звернутися до президента, щоб він відреагував… Національне антикорупційне бюро і Спеціалізована антикорупційна прокуратура сьогодні перетворилися на філіал «грузинської мафії», - заявив Мартиненко.

«Це дешеве піар-агентство займається тим, що воно фальсифікує справи, кидає людей за грати і жодної справи не доводить до кінця. Ніякої боротьби з корупцією немає. Є дешева піар-агенція, яка грається в політику», - констатував екс-нардеп.

На уточнююче запитання журналістки, чи він бачить грузинський слід у своїй справі, Мартиненко відповів: «Іншого не бачу. Це не антикорупційна організація. Це чисто політичний проект».

Щодо своїх подальших планів Мартиненко сказав: «Перше: я доведу свою невинуватість, в тому числі в суді. І друге: обов’язково притягну до кримінальної відповідальності як керівництво НАБУ, так і кожного виконавця, який цим питанням займається».

Раніше Мартиненко заявив, що під час судового засідання у справі обрання йому запобіжного заходу до Солом’янського суду «терміново прибула команда контролерів за діями НАБУ на чолі з соратником Саакашвілі Сакварелідзе. Це свідчення системної залежності НАБУ від групи, яку у керівному складі бюро представляє Гізо Углава. Цей факт варто зафіксувати всім, хто слідкує за діяльністю НАБУ і усвідомити, що Бюро використовується у якості інструменту політичної боротьби і розвалу коаліції. Мета - дострокові парламентські вибори, щоб привести до парламенту свою політичну силу. Для Ситника і Углави вже зарезервовані місця у партії Саакашвілі-Лещенка».

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Джерело: Еспресо ТВ