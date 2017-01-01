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    Мартиненку загрожує до 12 років в’язниці - НАБУ

    • Сьогодні, 10:21
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    Судочинство
    Судочинство

    Сторону обвинувачення у «справі Мартиненка» представлятимуть ті самі прокурори САП, що і у справі Насірова

    За вчинення злочинів,інкримінованих екс-нардепу Миколі Мартиненку, йому загрожує покарання у вигляді арешту на термін від 8 до 12 років.

    Про це повідомляє прес-служба Національного антикорупційного бюро України в Twitter.

    Також повідомляється, що сторону обвинувачення у «справі Мартиненка» представлятимуть ті самі прокурори Спеціалізованої антикорупційної прокуратури, що і у справі голови ДФС Романа Насірова.

    Нагадаємо, екс-нардепа Миколу Мартиненка затримали 20 квітня в Києві.

    За версією слідства, державне підприємство «Східний гірничо-збагачувальний комбінат» уклало контракт із компанією-посередником, підконтрольною затриманому екс-народному депутатові, на постачання уранового концентрату за завищеними цінами, внаслідок чого інтересам ДП у 2014-2016 роках було завдано збитків в розмірі 17,28 млн дол США.

    В четвер ввечері колишньому народному депутату вручили підозру, він перебуває в СІЗО.

    Прокуратура проситиме для Мартиненка арешт на 60 діб з можливістю внесення застави в сумі 300 млн грн. 

    Читайте також матеріал «Главкома» «Мартиненка забрали з «Фронту». Усі подробиці скандального затримання».

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    НАБУ Микола Мартиненко САП
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