Мартиненку загрожує до 12 років в’язниці - НАБУ

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Судочинство

Сторону обвинувачення у «справі Мартиненка» представлятимуть ті самі прокурори САП, що і у справі Насірова

За вчинення злочинів,інкримінованих екс-нардепу Миколі Мартиненку, йому загрожує покарання у вигляді арешту на термін від 8 до 12 років.

Про це повідомляє прес-служба Національного антикорупційного бюро України в Twitter.

Також повідомляється, що сторону обвинувачення у «справі Мартиненка» представлятимуть ті самі прокурори Спеціалізованої антикорупційної прокуратури, що і у справі голови ДФС Романа Насірова.

За вчинення злочинів,інкримінованих екс-нардепу #Мартиненку, йому загрожує покарання у вигляді арешту на термін від 8 до 12 років #НАБУ #САП — NAB Ukraine (@nab_ukr) 21 апреля 2017 г.

Сторону обвинувачення у "справі Мартиненка" представлятимуть ті самі прокурори #САП, що і у "справі голови ДФС" — NAB Ukraine (@nab_ukr) 21 апреля 2017 г.

Нагадаємо, екс-нардепа Миколу Мартиненка затримали 20 квітня в Києві.

За версією слідства, державне підприємство «Східний гірничо-збагачувальний комбінат» уклало контракт із компанією-посередником, підконтрольною затриманому екс-народному депутатові, на постачання уранового концентрату за завищеними цінами, внаслідок чого інтересам ДП у 2014-2016 роках було завдано збитків в розмірі 17,28 млн дол США.

В четвер ввечері колишньому народному депутату вручили підозру, він перебуває в СІЗО.

Прокуратура проситиме для Мартиненка арешт на 60 діб з можливістю внесення застави в сумі 300 млн грн.

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