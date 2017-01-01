Марушевська каже, що її звинувачують у збитках майже на 7 мільйонів



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Юлія Марушевська

В ухвалі Печерського суду йдеться про 6,92 мільйона, які держава втратила через екс-чиновницю

Колишню очільницю Одеської митниці Юлію Марушевську звинувачують у завданні збитків державі на суму 6,92 мільйона гривень.

Про це Марушевська написала в Фейсбуці.

«Це одна з ухвал Печерського суду, за якими проводились обшуки. Подібна була і у тих, хто приходив під двері моєї квартири. Підстава – начебто завдані збитки державі у сумі 6,92 мільйонів гривень через «сумнівні доручення», які передбачали оформлення товарів за ціною вказаною в контракті», - зазначила вона під фото документа.

Марушевська пояснила, що в силовиків є претензії до двох документів: доручення, яке передбачає оформлення за ціною в контракті товарів з 37 країн та доручення щодо великих платників податків.

«Саме ті доручення, за які нам тоді дорікали «професіонали», що вони просто дублюють норми митного кодексу. Це ті доручення, які забрали у митників можливість вирішувати на власний розсуд, скільки коштує ваш товар і таким чином значно обмежили поле для вимагання хабарів. І так, ці доручення вже були визнані судом як правомірні», - нагадала Марушевська.

Вона підкреслила, що її команда протягом року розповідала про ці нововведення публічно на різноманітних заходах, в медіа.

«І лише після того, як ми пішли з митниці, дуже «оперативні» прокуратура та СБУ угледіли в цьому злочинні дії та шкоду державі. Не в мільярдних схемних потоках злочинних кланів, які керують нашою країною! Де юре, нас звинувачують у намаганні провести реальні зміни. Де факто – справа є спробою дискредитації в очах суспільства нашої роботи, яка збурила корупційну систему», - написала Марушевська.

Нагадаємо, раніше екс-очільниця Одеської митниці заявляла, що працівники СБУ та Генеральної прокуратури намагаються провести обшуки в її квартирі.

Вона оприлюднила відео візиту до неї слідчих СБУ.