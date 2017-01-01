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Юлія Марушевська

Марушевська сприймає обшук як тиск з боку влади

Екс-керівник Одеської митниці Юлія Марушевська заявила, що працівники СБУ та Генеральної прокуратури намагаються провести обшуки в її квартирі. Про це вона повідомила на своїй сторінці в Facebook.

«Все це у період, коли я перебуваю в закордонному відрядження і є спікером під час Freedom Forum. Прийшли в рамках невідомого мені кримінального провадження», - написала вона.

Марушевська також повідомила, що паралельно обшуки проводяться у Романа Баховського, який очолював Відкритий митний простір.

«Сприймаю це як тиск з боку чинної влади та відповідь не вчорашнє затримання НАБУ глави ДФС Романа Насірова. Я хочу заявити, що не піддамся на цей пресинг. Теперішня влада повторює помилки режиму Януковича», - заявила екс-керівник Одеської митниці.

Нагадаємо, співробітники НАБУ і САП пізно ввечері 2 березня вручили підозру голові Державної фіскальної служби Роману Насірову у скоєнні кримінального правопорушення. Після цього останньому стало зле. Лікарі діагностували у глави ДФС інфаркт міокарда.

Спеціалізована антикорупційна прокуратура клопотатиме про обрання запобіжного заходу Насірову у вигляді утримання під вартою.

Як повідомлялося, Національне антикорупційне бюро України проводить обшуки за кількома адресами, в тому числі в центральному офісі Державної фіскальної служби, в рамках розслідування кримінального провадження, пов’язаного з неправомірними, на думку слідства, рішеннями глави ДФС Насірова про розстрочення податкових боргів підприємствам із орбіти колишнього народного депутата Олександра Онищенка.

Адвокати Насірова вважають, що його затримання і повідомлення про підозру відбулися незаконно. Антикорупційний прокурор Назар Холодницький заявив, що Насіров збирався виїхати за кордон.

Сьогодні, 3 березня, Насіров святкує день народження.