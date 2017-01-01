Марушевська заявляє про знищення доказів на Одеські митниці після арешту Насірова

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Наслідки пожежі на Одеській митниці

У будівлі Одеської митниці сталася пожежа, при ліквідації якої водою були залиті комп'ютери

Відразу після затримання голови Державної фіскальної служби Романа Насірова у будівлі Одеської митниці сталася пожежа, при ліквідації якої пожежники залили комп'ютери та цифрову техніку відомства водою. Про це повідомила в інтерв'ю DT.UA екс-начальник Одеської митниці Юлія Марушевська.

На її думку, таким чином знищувалися певні докази корупційних злочинів. «Після затримання Насірова на Одеській митниці сталася пожежа в будівлі, де встановлені всі комп'ютери. І пожежники залили всю техніку водою. Як я розумію, таким чином знищувалися якісь докази й бази даних. Вони зрозуміли, що НАБУ вирішило взятися за Насірова всерйоз. А один з його промислів — робота з майданчиками. Тобто з ринками, куди йдуть товари за заниженою ціною й без сплати внутрішніх податків. Включаючи той-таки «7 кілометр». Насіров із цими компаніями дуже щільно «працював». Це дуже великі обсяги кешу й потужні корупційні потоки», - зазначила вона.

Як уточнила Марушевська для DT.UA, в результаті пожежі постраждав кабінет Геннадія Іваненка, який був призначений в. о. начальника митниці після її звільнення. При ній Іваненко обіймав посаду заступника начальника митниці з протидії митним порушенням. За словами Марушевської, Іваненко був людиною Насірова, який відмовився звільняти його, незважаючи на відповідні подання.

Екс-глава митниці зазначила, що Іваненко не виходив з відпустки.

В ході інциденту вигоріли або були залиті водою ще кілька кабінетів відомства.

Нагадаємо, що 2 березня детективи Національного антикорупційного бюро під процесуальним керівництвом прокурорів САП затримали голову Державної фіскальної служби України та повідомили йому про підозру у скоєнні злочину, передбаченого ч.2 ст.364 Кримінального кодексу України («Зловживання владою та службовим становищем»). Слідчі дії відбувалися в рамках розслідування фактів розкрадання коштів під час видобутку та продажу газу за договорами спільної діяльності з ПАТ «Укргазвидобування».

16 березня дружина та тесть Насірова внесли за нього грошову заставу, і його було звільнено з-під варти.

У грудні минулого року ДФС звільнила Юлію Марушевську з посади керівника Одеської митниці. За її словами, ініціатором її звільнення з дисциплінарної статті, а не за власним бажанням, став глава ДФС Роман Насіров.

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