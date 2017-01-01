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    Маск готовий піти з ради експертів Трампа через кліматичну угоду

    • Сьогодні, 08:51
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    Очільник компаній Tesla і SpaceX Ілон Маск
    Очільник компаній Tesla і SpaceX Ілон Маск

    Відомий вчений іі бізнесмен радить президенту та Білому дому не виходити з Празької кліматичної угоди

    Очільник компаній Tesla і SpaceX Ілон Маск може вийти з експертних рад при президенті США Дональді Трампі, якщо останній вирішить вивести США з Паризької угоди щодо клімату.

    Про це Маск написав у своєму аккаунті в Twitter.

    Він зазначив, що не знає, що буде зі зазначеною угодою далі, втім наголосив, що радить президенту та Білому дому не виходити з неї.

    Відповідаючи на запитання у коментарях стосовн того, як він буде діяти, якщо США вирішать не виконувати угоду, Маск зауважив, що у нього не буде іншого виходу - він залишить раду при президенті.

    Раніше Трамп у своєму аккаунті в Twitter написав, що ухвалить остаточне рішення щодо цієї угоди цього тижня, хоча його рішення у цьому питанні країни G7 вимагали ще минулого тижня. 

    Зазначимо, що Трамп під час своєї виборчої кампанії заявляв, що має намір виключити США з кліматичної угоди. 

    Угоду про зміну клімату уклали 12 грудня 2015 року на Конференції ООН. 22 квітня 2016 року у Нью-Йорку документ підписали 175 країн, серед них і Україна. Угода передбачає зобов'язання з обмеження викидів парникових газів з метою стримання підвищення температури повітря на планеті до кінця ХХІ століття у межах двох градусів за Цельсієм порівняно з рівнем доіндустріальної епохи.

     

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