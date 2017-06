Маск готовий піти з ради експертів Трампа через кліматичну угоду

Відомий вчений іі бізнесмен радить президенту та Білому дому не виходити з Празької кліматичної угоди

Очільник компаній Tesla і SpaceX Ілон Маск може вийти з експертних рад при президенті США Дональді Трампі, якщо останній вирішить вивести США з Паризької угоди щодо клімату.

Про це Маск написав у своєму аккаунті в Twitter.

Він зазначив, що не знає, що буде зі зазначеною угодою далі, втім наголосив, що радить президенту та Білому дому не виходити з неї.

Відповідаючи на запитання у коментарях стосовн того, як він буде діяти, якщо США вирішать не виконувати угоду, Маск зауважив, що у нього не буде іншого виходу - він залишить раду при президенті.

Don't know which way Paris will go, but I've done all I can to advise directly to POTUS, through others in WH & via councils, that we remain