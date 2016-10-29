Маск показав план мережі підземних тунелів, покликаних позбавити світ від заторів

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Ілон Маск

Під землею автомобілі будуть переміщатися на автоматичних платформах, швидкість яких буде досягати близько 200 км/год

Глава компаній Tesla і SpaceX Ілон Маск під час конференції TED представив проект мережі тунелів під Лос-Анджелесом, покликаних боротися з заторами.

Згідно ідеї, ці тунелі будуть додатковими шляхами для пересування автомобілів по території міста. Кожне авто спуститися в тунель зможе на спеціальних платформах, розташованих в різних частинах міста.

Під землею автомобілі будуть переміщатися також на автоматичних платформах, швидкість яких, згідно з планом, буде досягати близько 200 км/год. Відеопрезентація представлена на YouTube–каналі The Boring Company, яку Маск заснував для реалізації проекту.

Джерело: 112 Україна