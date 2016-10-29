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    Маск показав план мережі підземних тунелів, покликаних позбавити світ від заторів

    • Сьогодні, 08:59
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    Ілон Маск
    Ілон Маск

    Під землею автомобілі будуть переміщатися на автоматичних платформах, швидкість яких буде досягати близько 200 км/год

    Глава компаній Tesla і SpaceX Ілон Маск під час конференції TED представив проект мережі тунелів під Лос-Анджелесом, покликаних боротися з заторами.

     Згідно ідеї, ці тунелі будуть додатковими шляхами для пересування автомобілів по території міста. Кожне авто спуститися в тунель зможе на спеціальних платформах, розташованих в різних частинах міста.

    Під землею автомобілі будуть переміщатися також на автоматичних платформах, швидкість яких, згідно з планом, буде досягати близько 200 км/год. Відеопрезентація представлена на YouTube–каналі The Boring Company, яку Маск заснував для реалізації проекту.

    Джерело: 112 Україна

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