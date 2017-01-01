Масове поховання ймовірних жертв ІДІЛ знайшли в Іраку

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Війна в Іраку

Останки 89 людей виявили на території президентського палацу в Тікріті

У північно-центральній частині Іраку із могили на території президентського палацу в Тікріті дістали останки 89 тіл, які ймовірно належать жертвам бойовиків терористичного угруповання ІДІЛ.

Про це повідомив представник спецслужб Іраку агенції dpa, передає DW.

Припускають, що ці солдати були захоплені під час втечі з військової бази неподалік у середині 2014 року, коли ІД встановила контроль над значною частиною півночі і сходу Іраку. На цих територіях мешкають переважно мусульмани-суніти, до цього напряму ісламу відносять себе й бойовики ІД. Тоді ісламісти заявили, що стратили близько 1700 солдатівшиїтів, тоді як 800 солдатів-сунітів начебто «помилували».

Тікріт був звільнений від ІДІЛ у березні 2015 року. Під час розслідування правозахисники з організації Human Rights Watch з'ясували, що масові страти відбувалися у палацовому комплексі. Після вигнання ІД у місті виявили вже кілька масових поховань.